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        Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay Şubesi açıldı

        Van'ın Muradiye ilçesinde, içinde idare bölümü, giyim mağazası, eğitim merkezi, resim, müzik ve dikiş nakış atölyeleri bulunan Türk Kızılay Şubesi törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:42
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        Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay Şubesi açıldı
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        Van'ın Muradiye ilçesinde, içinde idare bölümü, giyim mağazası, eğitim merkezi, resim, müzik ve dikiş nakış atölyeleri bulunan Türk Kızılay Şubesi törenle açıldı.

        Kandahar Mahallesi'nde düzenlenen törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Kızılayın milletin iyilik ve merhamet eli olduğunu söyledi.

        Kızılayın çok büyük bir aile olduğunu belirten Yılmaz, "Türkiye'nin dört bir yanında 500'ün üzerinde şubemiz, 20 ülkede delegasyonumuz var. 330 binin üstünde bir gönüllü ordusuyuz. Kızılayı ihtiyaç sahiplerine yardım götüren bir köprü olarak görmüyoruz. Özellikle afetlere hazırlık anlamında, toplumun önüne düşecek, onlara liderlik edecek bir konumda da görmek istiyoruz. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz ama doğayla uyumlu şekilde çalışır, önem verir ve dirençli bir toplum olursak afetlere karşı çok daha güçlü olacağız." diye konuştu.

        Yılmaz, Türk Kızılayın en önemli sac ayağını gönüllüler ve hayırseverlerin oluşturduğuna işaret ederek, "Bağışçılarımızın verdiği emaneti, gönüllülerimiz zamanından, emeğinden, ailesinden fedakarlık yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Arkamızda böyle bir gönüllü gücümüz, bağışçılarımız, güzel imkanlarımız ve şubelerimiz var. Türk Kızılay Şubemizin ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        - "Afetlerde başımızı kaldırdığımızda Kızılayı görüyoruz"

        Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan ise Kızılayın tarih boyunca mağdur ve mazlumların yanında olduğunu vurguladı.

        Kızılayın dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana kol kanat gerdiğini dile getiren Aydoğan, "Gazze'de yaşanan insanlık dramından tutun geçen sene yaşadığımız deprem felaketine kadar her yerde insanların acısını hafifletmeye çalışıyor. Afetlerde başımızı kaldırdığımızda Kızılayı görüyoruz. 2011'de depremi yaşayan ilimizde Kızılayın çok büyük destekleri oldu. İlçede ihtiyaç sahibi 13 aileye ev yaptık. Aşevindeki çalışmalara destek oluyoruz. Engellilerimize tekerlekli sandalye tedarik ediyoruz. Sevgi Mağazası ile binlerce çocuğa giysi hediye ettik. Böyle güzel bir şubeyi hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz ve Aydoğan'ın, öğrenciler ve Kızılay gönüllüleriyle halay çektiği törende, ihtiyaç sahibi 10 engelliye akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

        Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuzhan Akyol, Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, davetliler ve Kızılay çalışanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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