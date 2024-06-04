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        Van'da Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 17:00 Güncelleme: 04.06.2024 - 17:00
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        Van'da Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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        Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

        Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla marketlerde, reyondaki ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını kontrol etti.

        Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın, Kurban Bayramı öncesi tüm zincir marketlere rutin olarak fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını söyledi.

        Tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlere devam edeceklerini belirten Ayaydın, şunları kaydetti:

        "Tüketicilerin, ürünleri satın almadan önce mal ve hizmetlerin fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, fiyat etiketlerini görmeleri, fiyat etiketi ile kasa fiyatları arasında farklılıkların bulunmaması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Tüketicilerimizin bilgilendirilmesini, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunmasını ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesini amaçlıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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