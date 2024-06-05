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        Jandarma ekipleri inci kefalleri için 6 akarsuyu kontrol altında tutuyor

        MESUT VAROL - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlısulara göç eden inci kefalleri, jandarma timlerinin aldığı önlemler sayesinde göçünü rahat ve güvenli şekilde gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 11:16 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:16
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        Jandarma ekipleri inci kefalleri için 6 akarsuyu kontrol altında tutuyor
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        MESUT VAROL - Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlısulara göç eden inci kefalleri, jandarma timlerinin aldığı önlemler sayesinde göçünü rahat ve güvenli şekilde gerçekleştiriyor.

        Türkiye'nin en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefalinin, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasındaki tatlısulara göçü sürüyor.

        İlkbahar yağışlarıyla akarsuların debisinin yükselmesi sayesinde bu yıl daha rahat göç eden inci kefallerinin kaçak avcıların hedefi olmaması için İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, Asayiş Bot Komutanlığı ile Atlı Jandarma Takım Komutanlığı ve asayiş timlerince önlemler alınıyor.

        Göle dökülen başta Bendimahi ve Deliçay olmak üzere Zilan, Çolpan, Karasu ve Engilsu akarsularında göç yolculuğundaki inci kefalini koruyan ekipler, kaçak avlanmayı önlemeye çalışıyor.

        Asayiş Bot Komutanlığı bünyesindeki botların da kullanıldığı göl ve akarsularda, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timinin giremediği sazlık ve engebeli alanlarda Atlı Jandarma Takım Komutanlığı ekipleri denetim yapıyor.

        Termal kameralarla akarsuları sürekli denetleyen, sulak alanları dronlarla gözetleyen ekipler, balığın üreme dönemini rahat geçirmesini sağlıyor.

        - "Geçen yıl 8 ton 759 kilo canlı inci kefalini suya geri bıraktık"

        Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Selim Kara, AA muhabirine, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü inci kefalini her yıl üreme döneminde korumak için seferber olduklarını söyledi.

        Göle dökülen akarsularda nöbet tuttuklarını anlatan Kara, "İnci kefalleri, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz arasında gölü besleyen başta Bendimahi olmak üzere, Deliçay, Zilan, Çolpan Suyu, Karasu ve Engilsu akarsularına göç ediyor. İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan havzada balıkların üremek amacıyla göç ettiği akarsularda, koruma faaliyetlerinin yanı sıra bir plan dahilinde suç işlenmesinin önlenmesi ve kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla devriye faaliyetleri icra ediyoruz." diye konuştu.

        Kara, her yıl olduğu gibi bu sene de inci kefalini kaçak avcılardan koruduklarını belirterek şunları kaydetti:

        "Sorumluluk bölgemizde bulunan akarsularda balık göçünün yoğun olduğu kritik bölgelerde gözlem noktaları oluşturuldu. Devriye faaliyetleri 24 saat esasına göre akarsu boyunca yaya ve motorlu olarak yapılıyor. Geçen yıl av yasağı döneminde 177 olaya müdahale ettik. Müdahale edilen olaylarda 8 ton 759 kilo canlı inci kefalini suya geri bıraktık. 3 bin 577 metre misina, 1875 metre manyat, 47 serpme, 24 tırıvırı ağı ve 34 ton 825 kilo ölü inci kefali ele geçirilmiş olup yakalanan 165 şahsa idari para cezası uygulandı.

        Kaçak avcılığın önlenmesi için gece ve gündüz termal kameralar, dronlar başta olmak üzere çeşitli teknolojik cihazlar ile devriye faaliyetleri icra edilerek önlemler alınıyor. Av yasağı boyunca icra edilen faaliyetlerin amacı, bölge ekonomisine katkı sağlayan balığın mevcut doğal hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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