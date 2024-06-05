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        Dalgıçlar Van Gölü'nde dip temizliği yaptı

        Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi, Van Gölü'nün derinliklerinde temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 05.06.2024 - 16:27
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        Dalgıçlar Van Gölü'nde dip temizliği yaptı
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        Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi, Van Gölü'nün derinliklerinde temizlik yaptı.

        Ceylan ve DEGAK ekibi, Dünya Çevre Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Edremit ilçesindeki limanda Van Gölü'ne daldı.

        Gölde dip temizliği yapan dalgıçlar, topladıkları otomobil lastiği, teneke kutu, plastik ve cam şişe gibi atıkları kıyıya çıkardı.

        Ceylan, Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık çalışması yürüttüklerini belirterek, Van Gölü'nün temiz tutulması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.

        Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ise gölü kirlilikten arındırmak için yürütülen çalışmalarda yer aldıklarını ifade etti.

        Su altı temizliğinin haricinde farkındalık çalışmaları da yürüttüklerini anlatan Aslan, "Okullarda öğrencilerle bir araya geliyoruz, farkındalık kazandırmak amacıyla toplantılar düzenliyoruz. Van Gölü'nün temiz kalması için yıl boyunca farklı mecralarda çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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