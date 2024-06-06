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        Başkale'de evde çıkan yangın hasara yol açtı

        Van'ın Başkale ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:19
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        Başkale'de evde çıkan yangın hasara yol açtı
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        Van'ın Başkale ilçesinde bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de henüz belirlenemeyen nedenle Ekrem Ertaş'a ait evde yangın çıktı.

        Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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