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        Van'da ortaokul öğrencilerinden Filistin'e destek

        Van'ın Erciş ilçesinde ortaokul öğrencileri, oluşturdukları "Free Gaza" koreografisiyle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 15:13 Güncelleme: 06.06.2024 - 15:13
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        Van'da ortaokul öğrencilerinden Filistin'e destek
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        Van'ın Erciş ilçesinde ortaokul öğrencileri, oluşturdukları "Free Gaza" koreografisiyle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Şehit Fırat Torunoğlu Ortaokulunca Türkiye Çevre Haftası Çevre Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Bu kapsamda okul bahçesinde bir araya gelen 65 öğrenci, Gazze'de yaşanan katliamlara da dikkati çekmek amacıyla öğretmenleri eşliğinde "Free Gaza" koreografisi oluşturdu.

        Daha sonra İnci Kefali Tabiat Parkı'na götürülen öğrenciler, suyun tersine yüzen inci kefallerinin göçünü izledi, çevre temizliği yaptı.

        Burada Türk ve Filistin bayrakları açan öğrenciler "Filistin'de çocuklar ölmesin, yaşasın çocuklar" sloganı attı.

        Öğretmenlerden Dilara Özdeğirmenci, Türkiye Çevre Haftası kapsamında öğrencilerle etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Hafta dolayısıyla çevre temizliği yaptıklarını anlatan Özdeğirmenci, "Bu gezimiz sırasında Filistinli kardeşlerimizi de unutmadık. Onlar için bayrak açtık. Bizim için eğlenceli bir gün olsa da yüreğimiz buruktu. Dünyadaki tüm savaşların bitmesini temenni ediyorum." dedi.

        Balık bendinde arkadaşlarıyla çevre temizliği yapan öğrenciler de Filistin'de yaşanan olayların son bulmasını istediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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