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        Anneleri ölen 20 günlük kurt yavruları biberonla besleniyor

        MESUT VAROL - Hakkari'de bitkin halde bulunarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan 4 kurt yavrusu, görevliler tarafından biberonla besleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:17 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:17
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        Anneleri ölen 20 günlük kurt yavruları biberonla besleniyor
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        MESUT VAROL - Hakkari'de bitkin halde bulunarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan 4 kurt yavrusu, görevliler tarafından biberonla besleniyor.

        Kırsal alanda vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan 4 kurt yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü (DKMP) Hakkari Şubesi ekiplerine teslim edildi.

        Bir süre veteriner hekimleri tarafından bakımları yapılan kurt yavruları, tedavileri ve rehabilitasyonları için YYÜ Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

        Kontrollerde 20 günlük oldukları belirlenen kurt yavrularına özenle bakan merkezdeki görevliler, iyileşmeleri için bakım ve rehabilitasyon sürecine başladı.

        Üç saat aralıklarla anne sütüne uygun mama verilen ve biberonla beslenen kurt yavruları, sürekli veteriner hekimlerin gözetiminde tutuluyor.

        - "Şimdiye kadar da 10 kurt yavrusuna burada baktık"

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, ekolojik dengenin devamlılığı için Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarıyla yakından ilgilendiklerini söyledi.

        Havzanın yaban hayatı çeşitliliği konusunda zengin olduğunu anlatan Aslan, "Hakkari'de 4 kurt yavrusu vatandaşlar tarafından bitkin halde bulundu. DKMP ekiplerine teslim edildi. Veterinerler tarafından 3 gün beslendi. Ardından bize getirildiler. Yavruları koruma altına aldık. Daha gözleri henüz açılmadı bu da 20 günlük olduklarını gösteriyor. Durumları iyiye gidiyor." dedi.

        Hayvanları uzun süre merkezde misafir edecekerini belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Bize gelen hayvanları türüne göre besliyoruz. Ona göre diyet hazırlıyoruz. Bu yavrulara da anne sütüne uygun mama hazırlıyoruz. Biberonla besliyoruz. İnşallah bu şekilde büyütüp DKMP ekiplerine teslim ederiz. Bahar aylarında öksüz yavrulara kreş hizmeti veriyoruz. Bu dönemde en çok karga yavruları geldi. Besleyip doğaya saldık. Şimdiye kadar da 10 kurt yavrusuna burada baktık. Doğaya yeniden tutunmalarını sağladık. Merkezimiz bu anlamda çok önemli bir görevi yerine getiriyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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