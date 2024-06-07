Van'da tatlı imalathaneleri denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi tatlı imalatı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol Şubesi ekipler, tatlı imalathanelerinde hijyen koşullarını, üretim malzemelerinin son kullanma tarihlerini, ilaçlama, iş yeri ruhsatlarını, eldiven ve bone kullanımını kontrol etti.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cahit Turan'ın da katıldığı denetimlerde, tarihi geçmiş ürünlere imha etmek üzere el koyan ekipler, işyerine cezai işlem uyguladı.