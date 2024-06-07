Van'da tatlı imalathaneleri denetlendi
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi tatlı imalatı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bayram öncesi tatlı imalatı yapılan iş yerlerinde denetim yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol Şubesi ekipler, tatlı imalathanelerinde hijyen koşullarını, üretim malzemelerinin son kullanma tarihlerini, ilaçlama, iş yeri ruhsatlarını, eldiven ve bone kullanımını kontrol etti.
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cahit Turan'ın da katıldığı denetimlerde, tarihi geçmiş ürünlere imha etmek üzere el koyan ekipler, işyerine cezai işlem uyguladı.
Gıda Mühendisi Ümit Akif Çalım, tatlı üretim yerleri ve pastaneleri denetlediklerini belirtti.
Çalım, "Bu denetim sonucunda gıda ve hijyen kurallarına uygun yerleri tebrik ederek, uymayan yerlere cezai işlem uyguladık. Denetimlerimiz bayram sonuna kadar devam edecek." dedi.
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