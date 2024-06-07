Van'da sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor

Van Büyükşehir Belediyesince sinek ve haşerelere karşı başlatılan ilaçlama çalışması sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Van Gölü kıyısı başta olmak üzere parklar, mesire alanları, sahil yolu, bataklık ve sazlık alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Çalışmalarda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilaçlar kullanılıyor.

Ekipler, kent sakinlerinin park, bahçe ve mesire alanlarında rahatça vakit geçirmeleri için çalışmaları belli periyotlarda devam ettiriyor.