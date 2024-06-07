Erciş'te yıl sonu sergisi açıldı

VAN(A)- Van'ın Erciş ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Kaymakam Murat Karaloğlu, 2023-2024 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik kurslar başta olmak üzere birçok alanda kursların açıldığını söyledi.

Kurslardan 25 bine yakın kişinin faydalandığını belirten Karaloğlu, "İlçemizde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezleri, Köy Yaşam Merkezleri, cezaevleri, Kredi Yurtlar Kurumu, gençlik merkezi ve camilerde kurslarımız açılmıştır. Bu kursları daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımız devam edecektir. Serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.