Van'da "arama kurtarma" tatbikatı yapıldı

Harita ve pusulalar kullanarak uzun süre arazide arama yapan ekipler, bir kayanın altında buldukları çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

Senaryo gereği kırsalda bir kız çocuğunun kaybolduğu ihbarını alan ekipler, hemen bölgeye intikal etti.

Teorik ve saha uygulamalarıyla devam eden eğitim kapsamında arazide "arama kurtarma" tatbikatı yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, meydana gelebilecek afet ve acil durumlara etkin müdahale etmek amacıyla arama kurtarma personeline kayıp arama, harita, pusula ve GPS eğitimi verildi.

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