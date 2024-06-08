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        Van'da "arama kurtarma" tatbikatı yapıldı

        Van'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arazide "arama kurtarma" tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:57 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:57
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        Van'da "arama kurtarma" tatbikatı yapıldı
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        Van'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arazide "arama kurtarma" tatbikatı gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, meydana gelebilecek afet ve acil durumlara etkin müdahale etmek amacıyla arama kurtarma personeline kayıp arama, harita, pusula ve GPS eğitimi verildi.

        Teorik ve saha uygulamalarıyla devam eden eğitim kapsamında arazide "arama kurtarma" tatbikatı yapıldı.

        Senaryo gereği kırsalda bir kız çocuğunun kaybolduğu ihbarını alan ekipler, hemen bölgeye intikal etti.

        Harita ve pusulalar kullanarak uzun süre arazide arama yapan ekipler, bir kayanın altında buldukları çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

        Tatbikatı başarıyla gerçekleştiren personelin eğitiminin süreceği bildirildi.

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