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        Van'da iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi yalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:48 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:48
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        Van'da iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 3 kişi yalandı.

        Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde sürücüleri öğrenilemeyen iki tır çapıştı.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bir süre trafiğe kapanan yol, alınan önlemlerin ardından açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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