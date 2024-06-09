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        Van'da sağanak etkili oldu

        Van'da dünden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 16:42 Güncelleme: 09.06.2024 - 16:45
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        Van'da sağanak etkili oldu
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        Van'da dünden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kent merkezinde devam eden sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Vatandaşlar da yağıştan korunmak için iş yerlerinde ve saçakların altında bekledi.

        Ekipler, su birikintisinin olduğu yollarda çalışma yürüttü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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