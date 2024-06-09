Van Valisi Balcı, selden etkilenen kırsal mahallede inceleme yaptı

Derenin taşması sonucu selin meydana geldiğini belirten Balcı, "Selde can kaybının olmaması bizi sevindirdi ancak 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Tarım arazileri sular altında kaldı. Hasar tespitinin ardından vatandaşlarımızın zararı karşılanacaktır." dedi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Balcı, ilgili kurumlara hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanması talimatını verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dünden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

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