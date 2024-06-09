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        Van Valisi Balcı, selden etkilenen kırsal mahallede inceleme yaptı

        Van Valisi Ozan Balcı, selden etkilenen Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:28 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:28
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        Van Valisi Balcı, selden etkilenen kırsal mahallede inceleme yaptı
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        Van Valisi Ozan Balcı, selden etkilenen Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde dünden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

        Yağış nedeniyle selin meydana geldiği Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'ne giden Vali Balcı, çalışmalara ilişkin Saray Kaymakamı Eyup Gürdal'dan bilgi aldı.

        Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Balcı, ilgili kurumlara hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanması talimatını verdi.

        Derenin taşması sonucu selin meydana geldiğini belirten Balcı, "Selde can kaybının olmaması bizi sevindirdi ancak 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu. Tarım arazileri sular altında kaldı. Hasar tespitinin ardından vatandaşlarımızın zararı karşılanacaktır." dedi.

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