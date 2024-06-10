Van'da terör operasyonunda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da geçen hafta gerçekleştirilen terör operasyonlarında 18 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, 3-9 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 18 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
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