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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 10:28 Güncelleme: 10.06.2024 - 10:28
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2-9 Haziran'da 2 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 3 tabanca, 7 fişek, 6 tabanca şarjörü, 5 cep telefonu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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