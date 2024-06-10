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        Van'da "Eğitimde Sağlık Hareketi" ile 153 bin 408 öğrenci kontrolden geçirildi

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da hayata geçirilen "Eğitimde Sağlık Hareketi Projesi"yle 2 yılda kentteki 153 bin 408 öğrenci görme, işitme, ortopedi, ağız ve diş sağlığı, obezite ve diğer hastalıklarla ilgili kontrolden geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 10.06.2024 - 11:11
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        Van'da "Eğitimde Sağlık Hareketi" ile 153 bin 408 öğrenci kontrolden geçirildi
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'da hayata geçirilen "Eğitimde Sağlık Hareketi Projesi"yle 2 yılda kentteki 153 bin 408 öğrenci görme, işitme, ortopedi, ağız ve diş sağlığı, obezite ve diğer hastalıklarla ilgili kontrolden geçirildi.

        Van'da sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak, öğrencilerin yaşadığı rahatsızlıkların erken teşhis edilerek tedavisinin yapılması amacıyla 2 yıl önce "Eğitimde Sağlık Hareketi Projesi" başlatıldı.

        Valilik koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında aralarında doktor, hemşire, işitme uzmanı gibi farklı branşlarda 12 kişilik ekip oluşturuldu.

        Kent merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerdeki okullara giden sağlık ekibi, anaokulu ile sekizinci sınıf aralığındaki öğrencilerin işitme, görme, ağız ve diş sağlığı, ortopedi, obezite ve diğer hastalıklarla ilgili taramalarını yapmaya başladı.

        Projenin yürütüldüğü 2022-2023 ve 2023-2024 eğitim öğretim yıllarında 153 bin 408 öğrencinin kontrollerini yapan sağlık ekibi, tarama sonrası rahatsızlığı tespit edilen öğrencilerin de hastaneye sevkini yaptı.

        Bu öğrencilerden 29 bin 311'inin hastanelerdeki ilgili servislerde tedavilerine başlandı.

        - "Öğretmenlerimiz süreci yakından takip ediyor"

        İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, AA muhabirine, öğrencileri geleceğe hazırlamak adına sadece akademik bilgi ve tecrübelerini artırmakla kalmadıklarını, bedensel ve ruhsal sağlıklarıyla da yakından ilgilendiklerini söyledi.

        Sağlık kontrolünden geçirilip hastaneye sevki yapılan öğrencilerin yanında olduklarını anlatan Aras, "Türkiye'nin her yerinde taramalar yapılıyor fakat bizim projemizi diğerlerinden ayıran en büyük fark sadece taramakla kalmıyoruz. Yapılan taramalar neticesinde çocukların hastanelerde tedavisini sağlıyoruz. Çocuklarımız aileleri eşliğinde hastanelere götürülerek sağlık sorunları gideriliyor." dedi.

        Öğretmenlerin de çocukların sağlık sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten Aras, "Aileler çocuklarını hastaneye götüremediği zaman öğretmenlerimiz refakatçi oluyor, süreci yakından takip ediyorlar. Çocuklarımızın diş dolgusundan işitme cihazına kadar tedavide ihtiyaç duydukları her şey karşılanıyor. Valimiz başta olmak üzere, projede emeği geçen sağlık çalışanları ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Van'ın en ücra köşelerine kadar gittik"

        İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Zübeyde Kul ise "Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademesindeki öğrencilerimizin okullarına giderek ekibimizle bütün muayeneleri yaptık. Sorun tespit ettiğimiz öğrencilerin ise randevularını alarak gerekli tedavileri için hastanelere yönlendirdik. Ekibimizle Van'ın en ücra köşelerine kadar gittik. Kırsal ve merkez okulların hepsini taradık." diye konuştu.

        Hemşire Derya Yenipınar ise okula ilk gittiklerinde heyecanlanan öğrencileri bilgilendirmeye çalıştıklarını belirtti.

        Bu sayede rahatlayan öğrencilerin merakla yanlarına geldiğini anlatan Yenipınar, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimize kendi çocuğumuzmuş gibi yaklaşıyoruz. Çocuklar bizi gördükleri zaman iğne yapacağımızı sanıyor. Onları rahatlatmak amacıyla gerekli açıklamaları yapıyoruz. Her biriyle özel olarak ilgileniyoruz. Çocuklar rahatladıktan sonra yanımıza gelerek sorular soruyorlar. Sarılıp öpmek istiyorlar. Biz de tespit ettiğimiz sağlık sorunlarıyla ilgili hastanelere sevklerini yapıyoruz. "

        5. sınıf öğrencisi Deniz Aral Minal ise taramanın güzel geçtiğini, doktorların kendilerine çok iyi davrandığını, onları çok sevdiklerini söyledi.

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