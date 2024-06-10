Van'da "Eğitimde Sağlık Hareketi" ile 153 bin 408 öğrenci kontrolden geçirildi

NEVZAT UMUT UZEL - Van'da hayata geçirilen "Eğitimde Sağlık Hareketi Projesi"yle 2 yılda kentteki 153 bin 408 öğrenci görme, işitme, ortopedi, ağız ve diş sağlığı, obezite ve diğer hastalıklarla ilgili kontrolden geçirildi.

Van'da sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak, öğrencilerin yaşadığı rahatsızlıkların erken teşhis edilerek tedavisinin yapılması amacıyla 2 yıl önce "Eğitimde Sağlık Hareketi Projesi" başlatıldı.

Valilik koordinasyonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce hayata geçirilen proje kapsamında aralarında doktor, hemşire, işitme uzmanı gibi farklı branşlarda 12 kişilik ekip oluşturuldu.

Kent merkezi, ilçeler ve kırsal bölgelerdeki okullara giden sağlık ekibi, anaokulu ile sekizinci sınıf aralığındaki öğrencilerin işitme, görme, ağız ve diş sağlığı, ortopedi, obezite ve diğer hastalıklarla ilgili taramalarını yapmaya başladı.

Projenin yürütüldüğü 2022-2023 ve 2023-2024 eğitim öğretim yıllarında 153 bin 408 öğrencinin kontrollerini yapan sağlık ekibi, tarama sonrası rahatsızlığı tespit edilen öğrencilerin de hastaneye sevkini yaptı.

Bu öğrencilerden 29 bin 311'inin hastanelerdeki ilgili servislerde tedavilerine başlandı.