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        Van'da marketlerde Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı

        Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 10.06.2024 - 12:27
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        Van'da marketlerde Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı
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        Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

        Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla kentteki market denetimlerini artırdı.

        Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakıldı, etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.

        Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın, tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlere devam edeceklerini söyledi.

        Bayramı öncesi tüm zincir marketlerde rutin olarak fiyat etiketi denetimleri yaptıklarını ifade eden Ayaydın, şöyle konuştu:

        "Temel amacımız, tüketicilerin, ürünleri satın almadan önce mal ve hizmetlerin fiyatları konusunda doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, fiyat etiketlerini görmeleri, fiyat etiketi ile kasa fiyatları arasında farklılıkların bulunmaması yönünde bilgi sahibi olmalarıdır. Tüketicilerimizin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetlerin engellenmesini hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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