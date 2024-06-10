Van'da marketlerde Kurban Bayramı öncesi fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, bayramın yaklaşması dolayısıyla kentteki market denetimlerini artırdı.

Temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketlerin incelendiği denetimlerde, ürünlerin etiket ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına bakıldı, etiketi bulunmayan ya da kasa ile etiket fiyatı arasında fark tespit edilen ürünlerle ilgili tutanak tutuldu.

Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın, tüketicilerin mağdur olmaması için denetimlere devam edeceklerini söyledi.