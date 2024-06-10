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        Van'da 61 araç trafikten men edildi

        Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 452 sürücüye 1 milyon 71 bin 217 lira ceza uygulandı, 61 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:02 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:02
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        Van'da 61 araç trafikten men edildi
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        Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 452 sürücüye 1 milyon 71 bin 217 lira ceza uygulandı, 61 araç trafikten men edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda, 3-9 Haziran'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 11 bin 932 aracın sorgulaması yapıldı, 452 sürücüye 1 milyon 71 bin 217 lira idari para cezası uygulandı, 61 araç trafikten men edildi.

        Ekipler 1355 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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