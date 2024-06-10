Van'da 61 araç trafikten men edildi

Van'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, 452 sürücüye 1 milyon 71 bin 217 lira ceza uygulandı, 61 araç trafikten men edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 3-9 Haziran'da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 11 bin 932 aracın sorgulaması yapıldı, 452 sürücüye 1 milyon 71 bin 217 lira idari para cezası uygulandı, 61 araç trafikten men edildi.