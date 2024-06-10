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        Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

        Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:34 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:35
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        Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi
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        Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği tedavisi gören bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

        Hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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