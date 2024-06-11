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        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 50 şüpheliden 5'i tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:07
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        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 50 şüpheliden 5'i tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 50 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl JandarmaKomutanlığı ekiplerince 3-9 Haziran'da yürütülen çalışmalarda 75 bin 583 kişi ve 72 bin 349 aracın sorgulaması yapıldı.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 50 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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