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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheliden biri tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:32 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:32
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 94 şüpheliden biri tutuklandı

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3-9 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 50 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 100 puro, 570 sentetik ecza, 3 litre alkol, 7 kilo 3 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 35 elektronik sigara, 740 kilogram çay, 16 cep telefonu ve 5 bin 293 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 94 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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