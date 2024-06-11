Van'da kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, 100 puro, 570 sentetik ecza, 3 litre alkol, 7 kilo 3 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap, 35 elektronik sigara, 740 kilogram çay, 16 cep telefonu ve 5 bin 293 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 3-9 Haziran'da kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 50 operasyon düzenlendi.

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