Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı sürüyor

        Türkiye'de küçükbaş varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Van'da, besicilerin yıl boyunca özenle yetiştirdiği yaklaşık 65 bin hayvanın Kurban Bayramı öncesinde batı illerine sevki devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 15:12 Güncelleme: 11.06.2024 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'dan batıdaki illere kurbanlık sevkiyatı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'de küçükbaş varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Van'da, besicilerin yıl boyunca özenle yetiştirdiği yaklaşık 65 bin hayvanın Kurban Bayramı öncesinde batı illerine sevki devam ediyor.

        Yaklaşık 3,5 milyon küçükbaş hayvanın bulunduğu kentte besiciler, bu sene de yetiştirdikleri kurbanlıkların büyük bölümünü satmak üzere batıdaki büyük şehirlere götürmeyi tercih etti.

        Merkez ve ilçelerde florası zengin meralarda otlatılan, daha sonra ahırlarda besiye alınan 55 bin küçükbaş ile 10 bin büyükbaş hayvan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sağlık taramasından geçiriliyor.

        Gerekli kontrolleri yapılan hayvanlar, onay verildikten sonra kamyonlara yüklenerek Ankara, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, İzmir ve Konya gibi illere götürülüyor.

        Kentteki hayvan pazarında da Kurban Bayramı yaklaştıkça hareketlilik artıyor. Hayvanlarını pazara getiren besiciler ile kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında sıkı pazarlıklar yapılıyor.

        - "Bayram süresince sahada olacağız"

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Fethi Kurt, AA muhabirine, kentte aşısı tam, sağlıklı ve gerekli şartları taşıyan kurbanlıkların sevkiyatına izin verdiklerini söyledi.

        Vatandaşların "Tarım Cebimde" uygulamasıyla, satın almak istedikleri kurbanlıkların küpe numaralarını girerek hayvanın aşılarını ve gerekli şartları taşıyıp taşımadığını sorgulayabildiğini belirten Kurt, "İlimizde Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Tarım ve Orman il ve ilçe müdürlükleri ekiplerimizle gece gündüz sahadayız." dedi.

        Kurt, "Kurban alırken küpeli olmasına, uzuvlarının tam olmasına, tüyünün düzgün olmasına ve zayıf olmamasına dikkat edilmelidir. Bizimle iletişime geçen vatandaşlarımızı da bilgilendiriyoruz." diye konuştu.

        - "Hayvanlarımın çoğunu sattım"

        Besici Ömer Duran ise yaklaşık 4 aydır beslediği 50 küçükbaş hayvanını Kurban Bayramı'na sayılı günler kala pazara getirdiğini ifade etti.

        Duran, "Besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Hayvanlarımın çoğunu sattım. Bayrama daha birkaç gün var. O zamana kadar geri kalanlar da satılır inşallah. Piyasa önceki günlere göre biraz durgun ama artmasını bekliyoruz. Bizdeki fiyatlar 10-15 bin lira arasında değişiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        95 yaşındaki sürücü kaza kurbanı oldu!
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Murat Soydan hayatını kaybetti
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        Devlet Başkan Yardımcısı uçak kazasında hayatını kaybetti
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Türkiye’de DNA analizi ile çözülen ilk cinayet!
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Çinli elektriklilere ek vergi geliyor
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Ankara'daki koca dehşetinde kahreden ayrıntı
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Sessizliğini bir hafta sonra bozdu
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        Olimpos'un en eski tesisi Kadir'in Ağaç Evleri yandı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        ABD vizesi için bekleme süresi 2 yılı aştı
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        Aşkına karşılık bulamadı! 70'lerde teselli buldu
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        'Vahşete neden engel olmadın cinayeti'nde dava açıldı!
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        7 adımda mutfağı işgal eden karıncalardan kurtulabilirsiniz...
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        "Oynamayan oyuncu istemiyorum!"
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Filler birbirlerini isimleriyle çağırıyor!
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Semih Kılıçsoy bir dev daha talip
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Mourinho’ya 24 milyon euro verecek olan Fenerbahçe, 1932’de “Parasız kaldık” diyerek Atatürk’ten 500 lira almıştı!
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Memurlar hangi ek işleri yapabilir?
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Emin Bayram'ın rotası yurt dışı
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"
        "Ya yurt dışına ya buralara yöneleceğiz"

        Benzer Haberler

        Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde anjiyografi ünitesi hizmete b...
        Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde anjiyografi ünitesi hizmete b...
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
        Van'da geçen hafta 146 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da geçen hafta 146 düzensiz göçmen yakalandı
        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 50 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Van'da jandarma ekiplerince yakalanan 50 şüpheliden 5'i tutuklandı
        Van Gölü'nün balıkçıları av yasağında yeni sezona hazırlanıyor
        Van Gölü'nün balıkçıları av yasağında yeni sezona hazırlanıyor
        Su seviyesi yüzde 100'e ulaşan Zernek Barajı'ndaki yapay şelale ilgi görüyo...
        Su seviyesi yüzde 100'e ulaşan Zernek Barajı'ndaki yapay şelale ilgi görüyo...