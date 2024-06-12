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        Edremit'te gıda kontrol ve hijyen denetimi yapıldı

        Van'ın Edremit ilçesinde Kurban Bayramı öncesi gıda kontrol ve hijyen denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 11:06 Güncelleme: 12.06.2024 - 11:06
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        Edremit'te gıda kontrol ve hijyen denetimi yapıldı
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        Van'ın Edremit ilçesinde Kurban Bayramı öncesi gıda kontrol ve hijyen denetimi yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, bayram öncesi gıda ve diğer ihtiyaç ürünlerinin satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

        Zabıta ekipleri, gittikleri yerlerde iş yeri ruhsatı, çalışanların kişisel hijyenleri ve iş yerindeki satış sırasında kullanılan ekipmanları kontrol etti.

        Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerine bakıldı, tarihi geçmiş ürünler imha edilmek üzere toplatıldı.

        Ekipler ayrıca Esentepe Mahallesi Yunus Emre İlkokulu karşısı, Erenkent Mahallesi 3.Etap son durak, Erenkent Mahal kurban kesim yerlerini denetledi ve bilgilendirme afişleri astı.

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