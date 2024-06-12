Edremit'te gıda kontrol ve hijyen denetimi yapıldı

Ekipler ayrıca Esentepe Mahallesi Yunus Emre İlkokulu karşısı, Erenkent Mahallesi 3.Etap son durak, Erenkent Mahal kurban kesim yerlerini denetledi ve bilgilendirme afişleri astı.

Gıda mühendisleri eşliğinde yapılan denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihlerine bakıldı, tarihi geçmiş ürünler imha edilmek üzere toplatıldı.

Zabıta ekipleri, gittikleri yerlerde iş yeri ruhsatı, çalışanların kişisel hijyenleri ve iş yerindeki satış sırasında kullanılan ekipmanları kontrol etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, bayram öncesi gıda ve diğer ihtiyaç ürünlerinin satışının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı.

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