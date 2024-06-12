Van'da kalp çarpıntısı tedavisinde ilk kez 'üç boyutlu haritalama' yöntemi kullanıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Kalp Merkezinde, kalp ritim bozukluğu tedavisinde ilk kez "üç boyutlu haritalama" yöntemi kullanıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, gazetecilere, hastanenin bölgede ileri sevk merkezi olması için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Hastaneye çok sayıda merkez ve tıbbi cihaz kazandırdıklarını ifade eden Sarıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Kalp merkezimiz tüm imkanların bulunduğu bir yer. Kalp hastalarını sevk etmeden tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Çevre illerden de ciddi anlamda sevk alıyoruz. Ritim bozukluğu konusunda da birçok imkana sahiptik ama 3 boyutlu haritalama yöntemi yapılmıyordu. Biz de bu yönetimi hastanemize kazandırarak, tedavilerdeki başarıyı artırdık. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim."