Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

İhbar üzerine selin etkilediği bölgelere yönlendirilen Van Büyükşehir ile Başkale Belediyesi ekipleri, yollarda biriken çamur ve taş birikintilerini temizledi.

Mahalledeki bazı ahır ve tandırevleri de su altında kaldı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Aşağı Küme Mahallesi ve bağlı mezralarda sağanak etkili oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı.

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