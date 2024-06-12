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        Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Van'ın Başkale ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 21:16 Güncelleme: 12.06.2024 - 21:16
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        Van'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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        Van'ın Başkale ilçesinde sağanak nedeniyle bazı ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı.

        İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Aşağı Küme Mahallesi ve bağlı mezralarda sağanak etkili oldu.

        Yağış sonucu yaşanan su taşkınları sonucu mahalledeki yollar dereye dönüştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Mahalledeki bazı ahır ve tandırevleri de su altında kaldı.

        İhbar üzerine selin etkilediği bölgelere yönlendirilen Van Büyükşehir ile Başkale Belediyesi ekipleri, yollarda biriken çamur ve taş birikintilerini temizledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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