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        Rize'de, yapay gölde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Kur'an kursu öğrencisi Van'da defnedildi

        Rize'de, yapay gölde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Kur'an kursu öğrencisi Muhammed Koç, memleketi Van'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 23:35 Güncelleme: 12.06.2024 - 23:35
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        Rize'de, yapay gölde akıntıya kapılarak hayatını kaybeden Kur'an kursu öğrencisi Van'da defnedildi
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        Rize'de, yapay gölde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Kur'an kursu öğrencisi Muhammed Koç, memleketi Van'da toprağa verildi.

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde, Fırtına Vadisi'ndeki derenin kenarına kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzerken akıntıya kapılan ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayan 17 yaşındaki Koç'un cenazesi Van'ın Tuşba ilçesine getirildi.

        Beyüzümü Camisi'nde cenaze namazı kılınan Koç, aynı mahalledeki mezarlıkta gözyaşları arasında defnedildi.

        Cenazeye, Koç'un yakınları, Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Aynı olayda hayatını kaybeden Şifa Elğay'ın cenazesinin de Van'ın İpekyolu ilçesinde defnedileceği bildirildi.

        Rize'nin Ardeşen ilçesinde Fırtına Vadisi'nde derenin kenarında kano yapmak için oluşturulan yapay gölde yüzen Kur'an kursu öğrencilerinden 4'ü akıntıya kapılmıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD, deniz polisi, jandarma, sahil güvenlik, AKUT ve 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından sudan çıkartılan yaralı 4 kişi, müdahalenin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

        Yaralılardan Muhammed Koç ile Şifa Elğay müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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