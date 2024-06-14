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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı hakkında işlem yapıldı

        Van'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:15 Güncelleme: 14.06.2024 - 10:15
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        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 29 zanlı hakkında işlem yapıldı
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        Van'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 29 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 07-13 Haziran'da gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda, 260,75 gram esrar, 32,61 gram sentetik uyuşturucu, 4,6 gram sentetik kannabinoid, 21 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek", 25'i hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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