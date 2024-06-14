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        Hakkari'de bitkin bulunan 2 yaban keçisi yavrusu "süt anne"yle hayata tutundu

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bitkin halde bulunarak Van'da koruma altına alınan 2 yaban keçisi yavrusuna Edremit ilçesinden getirilen keçi "süt anne"lik yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:33 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:33
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        Hakkari'de bitkin bulunan 2 yaban keçisi yavrusu "süt anne"yle hayata tutundu
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bitkin halde bulunarak Van'da koruma altına alınan 2 yaban keçisi yavrusuna Edremit ilçesinden getirilen keçi "süt anne"lik yapıyor.

        Çukurca ilçesine bağlı Çayırlı köyünde vatandaşlar, kırsal alanda kısa süre önce dünyaya gelen 2 yaban keçisi yavrusunu bitkin halde buldu.

        Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü (DKMP) Hakkari Şubesi ekipleri, anneleri olmayan yavruları alarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi.

        Burada koruma altına alınan yavruların sağlıklı beslenebilmeleri için Edremit ilçesindeki bir çiftlikten evcil keçi getirildi.

        Yavruları benimseyen keçi, onlara süt annelik yaparak sahiplendi.

        Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bitkin düşen ya da yaralı olan hayvanları tedavi ettikten sonra yeniden doğal yaşam alanlarına bıraktıklarını söyledi.

        Bu yıl 3 yaban keçisi yavrusunu tedavi ederek doğaya saldıklarını anlatan Aslan, "Son olarak Hakkari'de 2 yaban keçisi yavrusu bitkin halde bulunarak merkezimize getirildi. Beslenmeleri için süt annenin olmasının daha uygun olacağını düşündük. Bir süt anne bulduk. Beslendikten sonra da hayata tutundular." dedi.

        Yavruların birinin 15, diğerinin de 20 günlük olduğunu belirten Aslan, şunları kaydetti:

        "Süt annenin yavruları, yavruların da süt anneyi kabul etmeleri zor oldu ama sorun çözüldü. Şimdi besleniyorlar. Bu hayvanların yeri dağlardır, nesilleri azalıyor., bu nedenle koruma altındalar. Burada doğaya uygun şekilde yaşayacaklar. Bir aylık zorlu bir sürecimiz var. Bu sürede bir sorun çıkmazsa tamamen iyileşecekler. 3 ya da 4 ay besledikten sonra doğal yaşam alanlarına bırakacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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