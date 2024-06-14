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        Van'da turizm polisleri, yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için görev başında

        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da kente gelen turistlerin güvenli şekilde kentteki tarihi mekanları ve turistik yerleri gezmeleri, konaklamaları ve sıkıntılarının giderilmesi amacıyla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Turizm Şubesine bağlı polisler, kentin ören yerlerinde, Van Gölü kıyısındaki mesire alanlarında göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 12:56 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:56
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        Van'da turizm polisleri, yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için görev başında
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        YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van'da kente gelen turistlerin güvenli şekilde kentteki tarihi mekanları ve turistik yerleri gezmeleri, konaklamaları ve sıkıntılarının giderilmesi amacıyla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Turizm Şubesine bağlı polisler, kentin ören yerlerinde, Van Gölü kıyısındaki mesire alanlarında göreve başladı.

        Yıllarca Urartulara başkentlik yapan, birçok medeniyetten izler taşıyan Van, kaleleri, kiliseleri, tarihi mekanları, gölü ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

        Van Emniyet Müdürlüğü de kente gelen turistlerin güvenliğinin sağlanması, konaklama ve seyahat konusunda yaşadıkları sıkıntıların çözülmesi amacıyla 1 Şube Müdürü ve 6 polisten oluşan Turizm Şubesi'ni kurdu.

        Kentte göreve başlayan aralarında İngilizce, Farsça, Urduca ve Kürtçe bilenlerin de bulunduğu polisler, diğer birimlerdeki meslektaşlarıyla koordineli olarak ören yerlerinde, mesire alanlarında devriye gezerek turistlerin güvenliğini sağlıyor.

        İhtiyaç durumunda ziyaretçilere tercümanlık da yapan polisler, vatandaşlarla da bir araya gelerek hem bilgilendiriyor hem de dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgilendirme yapıyor.

        Polis memuru Buğrahan Kural, AA muhabirine, Urartu medeniyetine ev sahipliği yapan Van'ın tarihi ve kültürel olarak zengin köklere sahip olduğunu söyledi.

        Kentin, doğa ve kış turizmi bakamından önemli potansiyelinin olduğunu belirten Kural, şunları kaydetti:

        "Van Turizm Şube Müdürlüğü olarak, ilimizde turizmin gelişmesi, şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin güvenli şekilde seyahat etmesi ve konaklamalarının sağlanması amacıyla donanımlı personellerimizle 7 gün 24 esasına göre hizmet sağlamaktayız. Van ilimiz 2023 yılında 700 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederek ülke genelinde en çok turistin konakladığı 14'üncü il oldu. 2024'ün ilk 4 ayında ise yaklaşık 200 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı. Turistlere yönelik hizmet anlayışının gelişmesi ve halihazırda oluşturulan güven ortamının devamlılığı halinde bu sayının çok daha fazla artacağı inancındayız."

        Van'ın bir turizm kenti olduğunu ifade eden Kural, "Turizm Şube Müdürlüğü olarak başlıca görevimiz turistlerin topluca gezdiği veya bulundukları yerlerde can ve mal güvenliklerini sağlamaktır. Lisan bilen personel vasıtasıyla güvenliğe ilişkin konularda rehberlik ve tercümanlık yapıyoruz. Ayrıca turistlerin diğer polis birimleriyle olan ilişkilerine yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

        İzmir'den gelen Nilgün Yarımoğlu ise "Van'ı ilk kez ziyaret ediyorum, çok merak ediyordum, güzel bir şehir olduğunu duyuyordum. Polis arkadaşları tebrik ediyorum, çok iyi ilgileniyorlar, oldukça duyarlı şekilde bize yaklaştılar, Van'ın tarihi ve gezilecek yerleri ile ilgili bize bilgi verdiler. Bütün Van'ı gezeceğiz. İnşallah güzel bir gezi olur." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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