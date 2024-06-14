Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler karnelerini aldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Van'daki 1553 okulda eğitim gören 309 bin 610 öğrenci karnelerini aldı.

İpekyolu ilçesindeki Vankulu İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Van Valisi Ozan Balcı, öğrencilere karnelerini dağıtarak, kitap hediye etti.

- Hakkari

Kent genelinde 68 bin 808 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Hakkari Valisi Ali Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğrencilere karnelerini dağıttı.

İl genelindeki 453 okulda görev yapan 4 bin 685 öğretmen de öğrencilerinin karne mutluluğuna ortak oldu.

Öğrencilere başarı dileyen Çelik, tatillerini kitap okuyarak geçirmelerini istedi.

Hakkari'de özellikle okul sporlarında önemli başarılar elde ettiklerini belirten Çelik, "Tarihi birikimi, derinliği, kadim medeniyet anlayışı, doğası ve buna bağlı dinamikleriyle Hakkari'miz, bir çok alanda, çok daha ötesini elde edebilecek bir potansiyeli barındırıyor. Çocuklarımızın her birinin içinde ayrı bir cevher var. Bu evlatlarımızı keşfedip itinayla eğiten eğitmenlerimize de teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'yla birleşen bu tatil sürecinin, bir taraftan öğretmenlerimizin beden yorgunluğunu almasına, diğer taraftan da kutlu mesleklerine daha büyük bir şevkle bağlanmalarına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.