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        Van ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Van ve Muş'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:19
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        Van ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü Van ve Muş'ta düzenlenen törenlerle kutlandı.

        Van'da İl Jandarma Komutanlığında düzenlen tören, saygı duruşunda bunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Jandarma Genel Komutanlığının başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olduğunu vurguladı.

        Kahramanların, 185 yıldır milletine ve devletine karşılık beklemeden hizmet ettiğini belirten Şen, şöyle konuştu:

        "Jandarma, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Milletimizin bize olan teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan sevgi bağını daha da güçlendirme kararlılığındayız. Yerleşik kurum kültürüne sahip olan Jandarma, her zaman milletinin yanında yer almıştır. Jandarma, üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini, etkili ve gerçekçi eğitimiyle kutsal vatan toprakları üzerinde görev yaptığı her noktada ülkenin gücü olmuştur."

        Jandarma ekiplerinin halkla iç içe görev yaptığını belirten Şen, "Halkın penceresi konumunda olan Jandarma, hukuk devletinin kurallarına uygun hareket ediyor. Jandarma Teşkilatının ulaştığı bugünkü onurlu seviyede gayret ve alın teri bulunan saygıdeğer komutanlarımıza ve değerli mensuplarımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

        Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konser vermesinin ardından kadavra ve asayiş köpekleri gösterisi yapıldı.

        Jandarma tarafından düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrenci ve jandarma personellerine ödülleri verildi.

        Tören geçişi ve jandarma personelinin silah ve teçhizatlarının tanıtıldığı serginin gezilmesiyle son bulan programa Van Valisi Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri ve davetliler katıldı.

        - Muş

        Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajının okunduğu törende konuşan Muş Valisi Avni Çakır, gücünü milletinin sevgisinden alan Jandarma Teşlilatı'nın kuruluşunun 185. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Jandarma Teşkilatı'nın vatanın bölünmez bütünlüğü noktasındaki asayiş ve güvenliği sağlarken bir taraftan da sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşların yanında olduğunu belirten Çakır, şöyle konuştu:

        "Muş'ta da bunun çok güzel yansımalarına hep beraber şahitlik ediyoruz. Hem emniyet hem jandarma teşkilatımız suç işleyenlerin en kısa sürede yakalanması ve adalete teslim edilmesi noktasında yoğun bir şekilde görev yapıyor. Allah'a şükür devletimizin sağladığı imkanlar sayesinde kolluk mensuplarımızın sahip oldukları teknolojik imkanların bugün dünyadaki örneklerinden fazlası var eksiği yok. Teknoloji anlamında son yıllarda çok ciddi ivme kazandık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu konuda dünyada örnek oluyor. Aziz milletimizin desteğiyle memleketimizin her yerinde huzur hakim. Şu anda huzurunun devamı etmesi noktasında hep beraber görev yapıyorsunuz. Amacımız mevcut huzur ortamının devam etmesi. İnanıyorum bundan sonra bu çalışmalar huzur içerisinde devam edecek."

        İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya'nın da konuşma yapmasının ardından Vali Çakır ve beraberindekiler, fotoğraf sergisini, jandarmaya personelinin kullandığı silah ve techizatlarının tanıtıldığı stantları gezdi.

        Programa, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Yaşar Karadağ, vali yardımcıları, Cihat Abukan, Tahir Yılmaz, Mustafa Batuhan Alpboğa, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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