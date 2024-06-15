Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Yağışlarla tamamen dolan Akgöl, yeniden kuşların yaşam alanı oldu

        MESUT VAROL - Van'ın Özalp ilçesinde kuraklık nedeniyle önceki 3 yılda yaz mevsiminde kuruyan Akgöl, yağışlarla bu yıl tamamen doldu ve yeniden kuşların yaşam alanı oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağışlarla tamamen dolan Akgöl, yeniden kuşların yaşam alanı oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        MESUT VAROL - Van'ın Özalp ilçesinde kuraklık nedeniyle önceki 3 yılda yaz mevsiminde kuruyan Akgöl, yağışlarla bu yıl tamamen doldu ve yeniden kuşların yaşam alanı oldu.

        İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve önceki yıllarda yazın kuraklık nedeniyle kuruyan 9 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Akgöl, yağışların etkisiyle eski canlılığına kavuştu.

        Geçen yıl çorak araziye dönüştüğü için göçmen kuşların uğramadığı göl, bu yıl birçok türden kuşa yeniden ev sahipliği yapmaya başladı. Gölde flamingo ve ördek gibi farklı türden kuşların konakladığı gözlemlendi.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nın Türkiye'nin en çok sulak alana sahip bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

        Aslan, "Bölgemiz yaban hayatı türü yönünden de zengin. Üç yıldır devam eden kuraklık nedeniyle havzadaki birçok göl kuruma noktasına gelmişti. Buna en iyi örnek de Akgöl. Bu göl, 3 yıldır haziran ayında genellikle kuruyordu. Daha önce flamingolar İran'dan göç ederken ilk ziyaret ettikleri yer Akgöl'dü fakat 3 yıldır yazın kuruduğu için kuşlar uğramıyordu." dedi.

        Sulak alanlara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

        "Bu yıl meteorolojik verilere göre son 22 yılın en yağışlı bahar aylarını geçirdik. Kışın yoğun kar yağışıyla sulak alanlar canlandı. Bunun en iyi örneğini Karasu ve Bedimahi akarsuları ile Akgöl'de görebiliyoruz. Akgöl'de seviyenin artmasıyla yıllardır uğramayan kuşlar yeniden ve daha kalabalık gruplar halinde gelmeye başladı. Üç yıldır görmediğimiz allı turnalar bize selam getirmeye başladı. Bu alanları korursak gelecek nesillere de aktarmış olacağız. Buralar ekoturizme de büyük katkı sağlıyor."

        - "Göl eski günlerine kavuştu"

        Akgöl kıyısındaki Bağrıaçık Mahallesi'nde yaşayan Hamit Çetin de "Üç senedir gölde su yoktu. Kuşlar göçüp gitti. Çok şükür bu sene su bol. Göl eski günlerine kavuştu. Uzun aranın ardından ardından flamingolar gelmeye başladı. İnşallah her sene böyle olur." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Gevaş Devlet Hastanesi inşaatını inc...
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, Gevaş Devlet Hastanesi inşaatını inc...
        Van ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Van ve Muş'ta Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler karnelerini aldı
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta öğrenciler karnelerini aldı
        Van'da turizm polisleri, yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için görev...
        Van'da turizm polisleri, yerli ve yabancı turistlerin güvenliği için görev...
        Hakkari'de bitkin bulunan 2 yaban keçisi yavrusu "süt anne"yle hayata tutun...
        Hakkari'de bitkin bulunan 2 yaban keçisi yavrusu "süt anne"yle hayata tutun...
        Okulun tek öğrencisi Hasret, karne gününde Kızılay gönüllüleriyle çifte mut...
        Okulun tek öğrencisi Hasret, karne gününde Kızılay gönüllüleriyle çifte mut...