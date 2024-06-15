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        Van Valisi Balcı'dan Kurban Bayramı mesajı

        Van Valisi Ozan Balcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:03 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:03
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        Van Valisi Balcı'dan Kurban Bayramı mesajı
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        Van Valisi Ozan Balcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Balcı, mesajında, milletin ve İslam aleminin hayatında büyük önem taşıyan, şefkat, merhamet ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı bir bayramı daha Vanlılarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

        Bu günlerde dargınlık ve kırgınlıkların unutulması gerektiğini belirten Balcı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi, kardeşlik ve dostluğun en sıcak şekilde hissedilmesi, acıların paylaşılarak azaltılması için gayret gayret gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

        Balcı, mesajında şunları kaydetti:

        "Valilik olarak vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli önlemler alınmıştır. Bayram sevincimizin bir hüzne dönüşmemesi için seyahate çıkacak olanlar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan trafikte azami derecede dikkatli olmalarını ve trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyoruz. Kıymetli Vanlı hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi de şükranla anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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