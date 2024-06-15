Van Valisi Balcı'dan Kurban Bayramı mesajı

Van Valisi Ozan Balcı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balcı, mesajında, milletin ve İslam aleminin hayatında büyük önem taşıyan, şefkat, merhamet ve yardımlaşma duygularının en üst seviyede yaşandığı bir bayramı daha Vanlılarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

Bu günlerde dargınlık ve kırgınlıkların unutulması gerektiğini belirten Balcı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştirilmesi, kardeşlik ve dostluğun en sıcak şekilde hissedilmesi, acıların paylaşılarak azaltılması için gayret gayret gösterilmesi gerektiğini ifade etti.