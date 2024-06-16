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        TDV, Van'da 10 bin 80 hisse kurbanın kesimine başladı

        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 10 bin 80 hisse kurbanın kesimine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 11:51 Güncelleme: 16.06.2024 - 11:51
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        TDV, Van'da 10 bin 80 hisse kurbanın kesimine başladı
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        Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da bağışı yapılan 10 bin 80 hisse kurbanın kesimine başlandı.

        TDV görevlileri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla düzenlenen 2024 yılı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu kapsamında Van'da hazırlıklarını tamamladı.

        Tesislerin denetlenmesi ve kurbanlıkların sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından belirlenen tesislerde hayvanların kesim işlemleri başladı.

        Hijyen koşulları dikkate alınarak kesilen 10 bin 80 hisse kurbanın eti, görevliler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

        TDV görevlisi Gökhan Dinçel, gazetecilere, kurban etlerini paketledikten sonra 126 bin ihtiyaç sahibine ulaştıracaklarını söyledi.

        Kesimlerin dini vecibelere göre sağlık ve hijjen koşullarına uygun yapıldığını belirten Dinçel, şöyle konuştu:

        "Kurbanlıkların etleri, öncellikle 4 derecelik soğuk hava depolarında bekletiliyor daha sonra kemikten ayrılarak eksi 35 derecede şoklanıp 5 ve 10 kilogram olarak paketleniyor. Soğuk hava üniteli araçlarla çevre illere ulaştırdığımız kurban etlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Kesimler, görevlilerimiz, temsilcilerimiz, müfettişler, denetçiler, firma yetkilileri ve veterinerlerin kontrolüyle gerçekleştiriliyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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