Van'da tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi yakınlarında 2 kamyoneti durdurdu. Kamyonetlerin kasasında kaçak avlanmış ve tuzlanarak kurutulmuş halde 5 ton inci kefali bulundu.
Araç sürücülerine toplam 78 bin 240 lira idari para cezası uygulandı, kamyonetler 15 gün trafikten menedildi.
Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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