Van'da kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda, tabanca, 15 fişek, 152 cep telefonu ve 13 bin 501 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9-16 Haziran'da 13 operasyon düzenlendi.

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