Van'da farklı suçlardan aranan 33 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, tabanca, bıçak, 14 bin 910 paket sigara, 1 ton 58 kilogram tütün, 7 bin 169 paket makaron, 12 bin 998 paket sigara filtresi, 11 elektronik sigara ele geçirildi.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince 9-16 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 301 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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