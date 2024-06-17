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        Geçen yıl kuruma noktasına gelen Meydan Boğazı Göleti, yağışlarla eski seviyesine ulaştı

        Van'ın Erciş ilçesinde geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Meydan Boğazı Göleti, kentte etkili olan yağışlar sayesinde eski seviyesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:54 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:54
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        Geçen yıl kuruma noktasına gelen Meydan Boğazı Göleti, yağışlarla eski seviyesine ulaştı
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        Van'ın Erciş ilçesinde geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Meydan Boğazı Göleti, kentte etkili olan yağışlar sayesinde eski seviyesine ulaştı.

        İlçeye 36 kilometre uzaklıkta bulunan Meydan Boğazı Göleti, geçen yıl yağışların azalması ve sıcak hava nedeniyle önemli ölçüde alan kaybetti.

        Son zamanlarda etkili olan yağışlarla yeniden su tutmaya başlayan gölette, seviyenin yükselmesiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanların yaz döneminde kullandığı bazı yapılar su altında kaldı.

        - "Yağışlarla Van Gölü'ne ulaşan su miktarı artıyor"

        Bölgede inceleme yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, bu yıl yağışların mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini söyledi.

        Bölgenin bolca yağış aldığını anlatan Akkuş, "Bu yıl Van Gölü'nü besleyen birçok irili ufaklı göl ve gölet doldu. Meydan Boğazı Göleti de iki senedir adeta kurumuştu. Burada çorak bir araziyle karşılaşmıştık. Bu yıl yağışların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve havzanın yoğun kar almasıyla muhteşem bir manzarayla karşılaştık." dedi.

        Yağışlar sayesinde havzanın biyoçeşitlilik konusunda zenginleştiğini belirten Akkuş, şunları kaydetti:

        "Yağışlarla Van Gölü'ne ulaşan su miktarı artıyor. Su sayesinde gölete bir çok hayvanın akın ettiğini görüyorsunuz. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda yine bu manzaraları görürüz. Su olmazsa burada yaşamdan bahsetmemiz söz konusu değil. Geçtiğimiz yıl buraya geldiğimizde suyun kenarındaki eski yerleşim yeri kalıntılarının suya uzakta olduğunu görmüştük. Kalıntılar bu yıl su içinde kaldı. Bu da bize uzun yıllarca göletin bu seviyeye ulaşmadığını gösteriyor. Ekosistemin temel direği su. Suyla burada doğanın canlandığını ve yaylacıların da yeniden buraya geldiğini görüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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