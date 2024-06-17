Van'da tedavi gören hastalar bayramda yalnız bırakılmadı

Van'da Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği üyeleri, Kurban Bayramı'nda hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Lösemi nedeniyle 2013'te 20 yaşında kaybettiği oğlu Erdi Berkay Gülmez'in hayallerini yaşatmak ve kanser hastalarının yanında olabilmek için Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneğini kuran Çiğdem Kuzucu ve gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri kurban etinden yaptıkları kavurmayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören hastalara ikram etti, ayrıca hediye dağıttı.

Dernek başkanı Kuzucu, bayramda hastanede tedavisi süren hastaları yalnız bırakmak istemediklerini söyledi. Kanser tedavisi gören hastaların yanında olmayı, ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirten Kuzucu, şunları kaydetti: "Hastaların neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi biliyorum. Bu süreci biz yaşadık. Çalışmalarımızı ülkenin dört bir yanında sürdürüyoruz. Birçok faaliyetimiz bulunuyor. Bugün de hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etinden yaptığımız kavurmayı tedavisi süren hastalara ve yakınlarına ikram ettik. Her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek, çocuk hastaların yüzünü hediyelerle güldürmek istiyoruz."