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        Van'da tedavi gören hastalar bayramda yalnız bırakılmadı

        Van'da Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği üyeleri, Kurban Bayramı'nda hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 16:15 Güncelleme: 17.06.2024 - 16:18
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        Van'da tedavi gören hastalar bayramda yalnız bırakılmadı
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        Van'da Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği üyeleri, Kurban Bayramı'nda hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Lösemi nedeniyle 2013'te 20 yaşında kaybettiği oğlu Erdi Berkay Gülmez'in hayallerini yaşatmak ve kanser hastalarının yanında olabilmek için Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneğini kuran Çiğdem Kuzucu ve gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri kurban etinden yaptıkları kavurmayı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören hastalara ikram etti, ayrıca hediye dağıttı.

        Dernek başkanı Kuzucu, bayramda hastanede tedavisi süren hastaları yalnız bırakmak istemediklerini söyledi.

        Kanser tedavisi gören hastaların yanında olmayı, ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını belirten Kuzucu, şunları kaydetti:

        "Hastaların neye ihtiyaç duyduğunu çok iyi biliyorum. Bu süreci biz yaşadık. Çalışmalarımızı ülkenin dört bir yanında sürdürüyoruz. Birçok faaliyetimiz bulunuyor. Bugün de hayırseverlerin bağışladığı kurbanların etinden yaptığımız kavurmayı tedavisi süren hastalara ve yakınlarına ikram ettik. Her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek, çocuk hastaların yüzünü hediyelerle güldürmek istiyoruz."

        Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Hematoloji ve Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Esen ise kanser hastalarının tedavilerini hassasiyetle sürdürdüklerini ifade etti.

        Tedavi sürecinde, moral ve motivasyonun öneminin altını çizen Esen, şöyle konuştu:

        "Kötülüklerin aksine iyilik yapan, bunun için mücadele eden gönüllüler var. Bin Gönüllüden Biri Sen Ol Derneği üyeleri de böyle anlamlı bir günde merkezimizi ziyaret etti, hastalara moral vermeye çalıştı, bayramlarını kutladı. Dünyanın her yerine iyilik hakim olsun istiyoruz. Gazze'de insanlar bombaların altında bayramlarını geçirmeye çalışıyor. Orada yaşanan insanlık dramının bir an önce son bulmasını diliyouz. İsrail Filistin'de kadın, bebek, çocuk demeden masumları katlediyor, tüm dünyanın gözü önünde soykırım suçu işliyor. Filistin halkı böyle bir atmosferde Kurban Bayramı'nı geçirmeye çalışıyor. Tüm Müslüman aleminin bayramları en güzel şekilde geçirmesini, iyiliklerin çoğalarak yapılmasını temenni ediyorum. Bayram gününde ilimize kadar gelip hastalara moral veren gönüllülerimize teşekkür ederim."

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