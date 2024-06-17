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        Sıcaktan bunalan vatandaşlar Van Gölü kıyılarında serinledi

        Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Van Gölü kıyılarında yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 17:35 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:35
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        Sıcaktan bunalan vatandaşlar Van Gölü kıyılarında serinledi
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        Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Van Gölü kıyılarında yoğunluk oluşturdu.

        Kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler, Edremit ilçesindeki mesire alanlarında ve parklarda zaman geçirdi.

        Bir yandan piknik yapan vatandaşlar bir yandan da Van Gölü'nde yüzerek serinledi.

        İstanbul'dan gelen Ebedin İlgin, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek geldiği Van'da eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

        İlgin, "Hava çok sıcak. Edremit sahilinde piknik yaparak vakit geçiriyoruz. Van Gölü kente ayrı bir güzellik katıyor. Göle sahip çıkılması gerekiyor. Herkesin güzel bir bayram geçirmesini diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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