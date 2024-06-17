Sıcaktan bunalan vatandaşlar Van Gölü kıyılarında serinledi
Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Van Gölü kıyılarında yoğunluk oluşturdu.
Van'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Van Gölü kıyılarında yoğunluk oluşturdu.
Kent sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler, Edremit ilçesindeki mesire alanlarında ve parklarda zaman geçirdi.
Bir yandan piknik yapan vatandaşlar bir yandan da Van Gölü'nde yüzerek serinledi.
İstanbul'dan gelen Ebedin İlgin, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek geldiği Van'da eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.
İlgin, "Hava çok sıcak. Edremit sahilinde piknik yaparak vakit geçiriyoruz. Van Gölü kente ayrı bir güzellik katıyor. Göle sahip çıkılması gerekiyor. Herkesin güzel bir bayram geçirmesini diliyorum." dedi.
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