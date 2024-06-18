Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da bayramlaşma ve Gazze için dua programı düzenlendi

        Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ve Gazze için dua programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 17:42 Güncelleme: 18.06.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da bayramlaşma ve Gazze için dua programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma ve Gazze için dua programı düzenlendi.

        Hz. Ömer Camisi'nde bir araya gelen Van Filistine Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, ikindi namazının ardından bayramlaştı.

        Daha sonra cami avlusunda toplanan vatandaşlar, Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti, İsrail'e tepki gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Özbek ve Buruk'a sert sözler!
        Adalar'da minibüs tartışması
        Adalar'da minibüs tartışması
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Dortmund'u kırmızı beyaza boyadık!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Anne ve 1 yaşındaki oğlu alevlerin arasında kaldı!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        İspanya'da köpek balığı paniği!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        4 çocuk babasıydı! Kavurma eti öldürdü!
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        MİT'in tespit ettiği böcek de müzede!
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        İşte EURO 2024 yolculuğumuz
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        ManU'nun yıldızı Galatasaray'a!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Sefo'dan millî futbolculara şevk
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Haydi çocuklar!
        Haydi çocuklar!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!

        Benzer Haberler

        Sıcaktan bunalan vatandaşlar Van Gölü kıyılarında serinledi
        Sıcaktan bunalan vatandaşlar Van Gölü kıyılarında serinledi
        Van'da tedavi gören hastalar bayramda yalnız bırakılmadı
        Van'da tedavi gören hastalar bayramda yalnız bırakılmadı
        Kışın çığın altında kalan sulama kanalını açmak için seferber oldular
        Kışın çığın altında kalan sulama kanalını açmak için seferber oldular
        Geçen yıl kuruma noktasına gelen Meydan Boğazı Göleti, yağışlarla eski sevi...
        Geçen yıl kuruma noktasına gelen Meydan Boğazı Göleti, yağışlarla eski sevi...
        Mor Menekşeler'in Türkiye şampiyonu kriket takımı, milli takım seçmelerine...
        Mor Menekşeler'in Türkiye şampiyonu kriket takımı, milli takım seçmelerine...
        Van'da farklı suçlardan aranan 33 şüpheli tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 33 şüpheli tutuklandı