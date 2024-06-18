Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan kurbanlık keçi kurtarıldı
Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan kurbanlık keçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Hakkari'de kayalıklarda mahsur kalan kurbanlık keçi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sümbül Mahallesi'nde bir vatandaşın kurbanlık keçisinin arife günü bağlı olduğu yerden kaçarak seyir terası yakınlarındaki kayalık alana gittiği ve burada mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu keçiyi mahsur kaldığı 200 metre yükseklikteki kayalık alandan kurtardı.
Keçi, sahibine teslim edildi.
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