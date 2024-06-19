Van'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Yaylada yürütülen çalışmalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi de yayladan geçen akarsuda arama yaptı.

Bunun üzerine çocuğun bulunması amacıyla vatandaşlar ile AFAD ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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