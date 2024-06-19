Başkale'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
Van'ın Başkale ilçesinde yoldan çıkan aracın sürücüsü yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde yoldan çıkan aracın sürücüsü yaralandı.
Van-Hakkari kara yolu Başkale ilçesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 33 AHR 341 plakalı otomobil yoldan çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirdi.
Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet hastanesine kaldırıldı.
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