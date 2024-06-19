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        Başkale'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde yoldan çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:51
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        Başkale'de yoldan çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde yoldan çıkan aracın sürücüsü yaralandı.

        Van-Hakkari kara yolu Başkale ilçesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 33 AHR 341 plakalı otomobil yoldan çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirdi.

        Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Başkale Devlet hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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