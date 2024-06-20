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        Vanlı besici 30 yıldır 2 bin 500 rakımdaki yaylada koyunlarına bakıyor

        MESUT VAROL - Van'ın Muradiye ilçesinde 30 yıldır besicilik yapan Cemil Vanlı, yıllardır Van Gölü'ne hakim yaylada otlattığı koyunların sütünden yaptığı yoğurt ve peyniri satarak ailesini geçindiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 11:15 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:15
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        Vanlı besici 30 yıldır 2 bin 500 rakımdaki yaylada koyunlarına bakıyor
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        MESUT VAROL - Van'ın Muradiye ilçesinde 30 yıldır besicilik yapan Cemil Vanlı, yıllardır Van Gölü'ne hakim yaylada otlattığı koyunların sütünden yaptığı yoğurt ve peyniri satarak ailesini geçindiriyor.

        Açıkyol Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki 6 çocuk babası Vanlı, yaklaşık 600 koyundan oluşan sürüsüne kışın yayladaki ahırda, diğer dönemlerde de yaylada bakıyor.

        Babasından öğrendiği besicilikle 30 yıldır geçimini sağlayan Vanlı, her yıl ilkbaharda eşi Yadigar Vanlı ile 2 bin 500 rakımdaki Açıkyol Yaylası'na çıkarak sürüsünü otlatıyor.

        Yılın yarısına yakınını Van Gölü'ne hakim noktadaki yaylada geçiren Vanlı, günde iki kez sağdığı koyunlarından elde ettiği yaklaşık 600 kilogram sütü peynir ve yoğurt yaparak satıyor.

        Etinden, sütünden ve yününden yararlandığı hayvanların yem maliyetini düşürmek için yaylada hayvanlarını otlatmaya eden Vanlı, sağlığı el verdiği sürece hayvancılık faaliyetlerine devam etmek istiyor.

        - "Hayvancılığın bitmesini istemiyorum"

        Günün ilk ışıklarıyla hayvanların bakım mesaisine başlayan Vanlı, AA muhabirine, her gün koyunlardan birkaçının yününü kırktığını daha sonra yaylada otlattığını söyledi.

        Maliyetli olduğu için çoban tutmadığını ve yıllardır hayvanlarına kendisinin baktığını anlatan Vanlı, "30 yıl önce babamdan bu işi devraldım. Birkaç koyunla başladım, zamanla 200 koyuna çıkardım. Sonra devletten 100 koyun da destek aldım. Şimdi 600 koyumum var. 30 yıldır mayısta bu yaylaya çıkıyorum. Yaklaşık 6 ay yaylada kalıyorum." diye konuştu.

        Çocuklarının da yardımıyla günde iki kez koyunları sağdığını ve yaklaşık 600 litre süt elde ettiğini belirten Vanlı, sütle peynir ve yoğurt yaparak sattığını dile getirdi.

        Hayvancılıktan iyi gelir elde ettiğini ifade eden Vanlı, şunları kaydetti:

        "Bu iş çok zor ama sürdürmek zorundayız. Hayvancılığın bitmesini istemiyorum. Hayvancılık fabrika gibi. Hayvanların etinden, sütünden, yününden hatta gübresinden bile faydalanıyoruz. Etimiz, sütümüz, yağımız başka ülkeden geleceğine kendimiz üretelim istiyorum. Bu nedenle hayvancılığı ve bu yaylayı terk etmeyeceğim. Her yıl hayvanlarımın bir kısmını satıyoruz. İyi kazanç elde ediyoruz. İki yıldır yağışlar çok iyi. Özellikle bu sene kuraklık yok ve her taraf yemyeşil. Hayvanlarımız çok iyi besleniyor. Su konusunda da sıkıntı yaşamıyoruz."

        - "En çok yol konusunda zorlanıyoruz"

        Elde ettiği süt ve peyniri her gün ilçe merkezine götürmek zorunda kaldığını söyleyen Vanlı, "En çok yol konusunda zorlanıyoruz. 8 kilometrelik yayla yolumuz çok bozuk. Peynirin bozulmaması için her gün traktörle bu peyniri merkeze götürmem gerekiyor. Yol bozuk olduğu için çok zorlanıyoruz. Bu konuda da yetkililerden destek istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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