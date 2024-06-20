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        Van'da ambulans helikopter 18 yaşındaki hasta için havalandı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 18 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 20.06.2024 - 13:20
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        Van'da ambulans helikopter 18 yaşındaki hasta için havalandı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde tedavi gören 18 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van'daki hastaneye getirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde gözündeki travma nedeniyle tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine, ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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