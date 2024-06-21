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        GÜNCELLEME - Serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

        Van'da serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 21.06.2024 - 15:19
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        GÜNCELLEME - Serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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        Van'da serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

        Tuşba ilçesinde dün arkadaşlarıyla Çarpanak Adası yakınlarına giden 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal, Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 3 bot ve kurumlardan yaklaşık 30 kişilik ekiple arama çalışması yürütülüyor.

        Su altı robotu (ROV cihazı), sonar cihazlarını da kullanan ekipler, kayıp gencin bulunması için çaba gösteriyor.

        Kaybolan gencin ailesi ve yakınları da bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.

        Baba Adnan Hanal, oğlunun arkadaşlarıyla yüzmeye geldiğini ve dünden bu yana kayıp olduğunu belirtti.

        Arama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Hanal, ekiplerin oğlunu bulmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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