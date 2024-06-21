GÜNCELLEME - Serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Arama çalışmalarının devam ettiğini anlatan Hanal, ekiplerin oğlunu bulmak için çaba gösterdiğini dile getirdi.

Baba Adnan Hanal, oğlunun arkadaşlarıyla yüzmeye geldiğini ve dünden bu yana kayıp olduğunu belirtti.

Kaybolan gencin ailesi ve yakınları da bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Su altı robotu (ROV cihazı), sonar cihazlarını da kullanan ekipler, kayıp gencin bulunması için çaba gösteriyor.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 3 bot ve kurumlardan yaklaşık 30 kişilik ekiple arama çalışması yürütülüyor.

Van'da serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

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