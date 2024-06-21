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        Başkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Van'ın Başkale ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 19:23 Güncelleme: 21.06.2024 - 19:23
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        Başkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Hakkari-Van kara yolunun Çamlık mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 33 AK 071 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçtan yaralı çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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