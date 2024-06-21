Başkale'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Van'ın Başkale ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Van'ın Başkale ilçesinde virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Hakkari-Van kara yolunun Çamlık mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 33 AK 071 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan yaralı çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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