Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları dördüncü devam ediyor

Van'da serinlemek için girdiği Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmaları dördüncü gününde devam ediyor.

Tuşba ilçesinde dört gün önce arkadaşlarıyla gittiği Çarpanak Adası yakınlarında gölde yüzdüğü sırada kaybolan 22 yaşındaki Ahmet Hilmi Hanal'ı arama çalışmaları bugün de sürdürüldü.

Van Gölü Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Su Altı Arama ve Kurtarma, polis, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Eğitim Merkezi (AKEM) ile Hak Arama ve Kurtarma görevlilerinin yer aldığı dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çaba gösteriyor.